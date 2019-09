Es spielt eigentlich keine Rolle, ob Eltern einen Kredit aufnehmen, um den Kindern, eine akademische Ausbildung an der Universität zu ermöglichen oder, ob junge Erwachsene ein Darlehen beantragen, um eine Weiterbildung zu finanzieren, Bildung ist allgemein teuer geworden. Während in der Universität ein Plus an Semestergebühren wartet, fordert eine Fachhochschule einen gewissen monatlichen Betrag, um die Aus- oder Weiterbildung anzutreten. Gleiches gilt für andere Institute wie Fernhochschulen oder spezielle Akademien, wo Verbraucher Kurse belegen können. So oder so ist es heutzutage nicht günstig, sich aus- oder weiterzubilden. Daher gehört der Kredit hier für viele zur Tagesordnung und ist oft die einzige Möglichkeit, um sich berufliche Träume zu erfüllen.