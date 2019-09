Sein Knöchel ist nun mit einer Platte verschraubt und bereits schmerzfrei. Noch muss Schlager aber bis zur Kontrolle am Montag einen Gips tragen. „Wenn es gut läuft, kommt der Gips schon ab. Dann kriege ich einen sogenannten Walker“, hofft Schlager, der von Wolfsburg trotz der Verletzung für die Europa League nominiert wurde. „Das freut mich. Ich will so schnell wie möglich zurück sein, muss aber auch aufpassen, die richtige Balance finden. Ob es realistisch ist, schon im Dezember zurück zu sein, dass kann ich noch nicht sagen.“