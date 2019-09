Hausbesitzer kennen die Sorge: Wenn der Blick hinauf auf die Dachrinne zeigt, dass die Anlage nicht mehr in Ordnung ist. Immer wieder fahren Kriminelle durchs Land und bieten „extrem günstige“ Dachdecker- und Spenglerarbeiten an. Das Ziel der selbst ernannten Experten: Sie wollen groß abkassieren. Zuletzt tappte eine Pensionistin in Klosterneuburg in eine derartige Falle. Die vier frechen Betrüger verlangten für dreieinhalb Stunden Arbeit plötzlich einen astronomischen Betrag. Für zwei Verdächtige setzte es eine Anzeige, nach den beiden Komplizen des Duos wird noch gesucht.