„Das Landarzt-System wird ausgehungert, wenn Bund und Land nicht endlich effizient dagegensteuern“, lautet die Diagnose von Kollermann und Busch. Dr. Busch weiter: „In meiner Praxis zähle ich 17.000 Patientenkontakte im Jahr und damit mehr als in mancher Ambulanz.“ In dem Bereich müsse es tiefgreifende Verbesserungen geben: Primärversorgung gesetzlich und flächendeckend verankern. Umschichtung von Finanzmitteln von Krankenhäusern in Richtung niedergelassenen Bereichs. Entlastungsoffensive bei Bürokratie. Große Reform des Ausbildungssystems. Erstellung eines einheitlichen Leistungskataloges.