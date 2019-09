Mitterlehner: „Wir haben Respekt voreinander gehabt“

Auch wenn man in der Politik unterschiedliche Positionen einnehme, würde man sich „menschlich und persönlich“ durchaus schätzen, so der SPÖ-Politiker. „Wir sind unterschiedliche Mitbewerber, wenn man so will, und das wissen wir auch beide“, stellt Mitterlehner in einer Rede in der Burg klar. „Aber der entscheidende Punkt ist: Wir haben Respekt voreinander gehabt, wir haben den anderen auch gehört“, so der ÖVP-Politiker. Nur so sei ein Konsens möglich gewesen, der für ein kleines Land wie Österreich „das Aller-, Allerwichtigste“ sei. Denn: „Genau das ist es, was uns heute da und dort fehlt - in der Sozialpartnerschaft und in anderen Bereichen.“