Österreichs Volleyballer kamen am Mittwochvormittag in Brüssel an, starten im dortigen Palais 12 am Freitag gegen Co-Gastgeber Belgien in die EM. Auch für ÖVV-Teamchef Michael Warm wird‘s ein besonderes Highlight - der Deutsche, seit 2010 im Amt, gilt als Macher des (Quali-)Erfolgs und hat bei der Endrunde viel vor.