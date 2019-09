Laut einem Ermittler hätten die Rocker Oliver Kahn ohne dessen Wissen in Gefahr gebracht. „Diese Hells-Angels-Rocker stehen in einem offenen Konflikt mit ihren Erzfeinden, den Bandidos. Es gab zuletzt eine Reihe von brutalen Gewaltdelikten mit Schießereien. Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn auch Bandidos auf der Rennbahn gewesen wären, die Hells Angels erkannt und angegriffen hätten. Kahn wäre mittendrin gewesen ...“, zitiert die „Bild“ den Ermittler.