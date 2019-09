Der Wagen stand in der Gstättengasse, als es am Mittwochnachmittag plötzlich Steine regnete. Das Fahrzeug wurde beschädigt. Passanten wurden in der belebten Gstättengasse glücklicherweise keine getroffen. Die Bergputzer des Magistrats und die Feuerwehr rückten aus: Während die Floriani-Jünger den Boden sauber fegten, sicherten die Bergputzer die Wand des Mönchsbergs ab.