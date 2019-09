Haben es Kriminelle tatsächlich erneut geschafft, dass Mannschaften absichtlich Gegentore bekommen? Dass sie freiwillig verlieren? Es wäre zum Weinen. Zum Kotzen. So erschütternd, dass es dafür keine richtigen Worte gibt. Aber was denken dabei erst die Kinder und Jugendlichen, die Woche für Woche ihren Lieblingsklub anfeuern? Oder selbst enthusiastisch dem Ball nachjagen, sich über Siege so aufrichtig, ehrlich freuen? Für sie bricht eine Welt zusammen. Eine Welt, die nie wieder so schön sein kann, wie sie es bisher war.