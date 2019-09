Luka-Nils Sandmayr (Bild) brachte die Violetten gegen Kuchl in Hälfte eins in Führung. Als Trkulja jedoch in Minute 87 ausgleichen konnte, roch es bereits nach Elferschiessen. Doch Austria-Coach Schaider bewies mit der Einwechslung von Nico Mayer ein goldenes Händchen. Kurz vor Schluss versenkte „Joker“ eine Ecke direkt zum vielumjubelten 2:1-Sieg der Austria.