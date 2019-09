Und das Event wächst stetig. Als der Tag 2016 das erste Mal stattfand, waren es nur knapp mehr als 30 Teilnehmer. „Das macht uns stolz. In Salzburg können wir auf einer Rennstrecke in sicherer Umgebung ans fahrerische Maximum zu gehen.“ Die Polizisten durchlaufen verschiedene Stationen. Darunter: Schräglage, Hütchenfahren und in der Königsdisziplin über den Salzburgring rasen.