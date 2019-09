Ein 63-Jähriger wollte am 11. September 2019 gegen 17.30 Uhr im Silo seines landwirtschaftlichen Betriebes in Pettenbach die Fräse einstellen. Während er sich im Silo befand, schaltete er die Fräse ein und wollte am laufenden Betrieb die Einstellungen vornehmen. Dabei kam er aus unbekannter Ursache im Silo zu Sturz und wurde von den laufenden Walzen der Fräse erfasst und eingeklemmt.