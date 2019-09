In den Bergen zwischen dem Großarltal und dem Gasteinertal in Salzburg dürften in den vergangenen Tagen erneut ein Kalb und eine junge Kuh einem Wolf zum Opfer gefallen sein. Im Bereich des Gamskarkogels wurde am Wochenende eine Kalbin tot aufgefunden. Das Tier wies zwar nur leichte Bissspuren auf, war aber in einen Graben gestürzt. Es scheint wahrscheinlich, dass es von einem Wolf gejagt wurde.