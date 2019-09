Ein 64-Jähriger ist wegen des dringenden Tatverdachts der fortgesetzten Gewaltausübung im familiären Umfeld und des Menschenhandels festgenommen worden. „Gegenstand des Ermittlungsverfahrens ist auch der Vorwurf des Mordes in den 1980er-Jahren“, so Leopold Bien von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch. Der Mann könnte demnach seine Partnerin getötet haben.