Ein Strafantrag lautend auf grob fahrlässige Körperverletzung war bereits an den 26-Jährigen zugestellt. Doch dann kam es zur überraschenden Wende: Die Ex-Lebensgefährtin meldete sich bei den Behörden und erzählte von einem Telefonat des 26-Jährigen. Ein emotionales Streitgespräch mit dem Vater, kurz bevor es an jenem 11. März auf der B 156 in Nußdorf krachte. „Es tut mir leid, was ich euch angetan habe. Ich fahre auf die andere Spur“, soll der Türke gesagt haben.