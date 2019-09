Als Catcher hat Otto Wanz die Ringe der Welt erobert, etwa in den USA, in denen er als erster Europäer die berühmte „American Wrestling Association“ gewann. Arnold Schwarzenegger huldigte „Big Otto“ sogar in seiner Rede zur Aufnahme in die Wrestling-„Hall Of Fame“, als er vor einem Millionenpublikum erzählte, wie er einst als Bub mit dem Vater die Kämpfe von Otto Wanz bestaunte.