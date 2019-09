Was wird aus dem LKH Hörgas? Diese Frage stellten sich viele in der Gegend, als bekannt wurde, dass es geschlossen wird. Gerüchte gab es viele. Jenes, dass in das alte Gebäude mit den Fachwerkgiebeln und dem schönen Ausblick auf das Stift Rein eine Entzugsklinik einziehen soll, kursiert nach wie vor. „Ich verstehe nicht, warum sie da nicht ein Hotel machen“, meint ein Journalist bei einem Ortstermin am Mittwoch.