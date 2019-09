Spiel werde friedlich über die Bühne gehen

Damit rechnet man auch auf Veranstalterseite. „Wir gehen davon aus, dass das Spiel klaglos über die Bühne gehen wird“, betont Stephan Reiter von FC Red Bull. Der letzte Schritt in den Sicherheitsvorbereitungen auf den ersten Fußballabend in der Königsklasse steht am kommenden Montag an. Da sollen auch Einsatzkräfte der belgischen Polizei in Salzburg eintreffen.