Kinder verbringen weniger Zeit in der Schule

Nicht der einzige Punkt, in dem unser Bildungssystem maximal Mittelmaß ist. So verbringen unsere Kinder schon in der Volksschule nur 705 Stunden pro Jahr. Im OECD-Schnitt sind es 799, in Vorzeigeländern wie Dänemark gar 1051. Obwohl Schüler - und damit Lehrer - kürzer die Schulbank drücken, verdient das Personal deutlich mehr: Das durchschnittliche jährliche Einstiegsgehalt in der Volksschule liegt bei 38.700 Euro, im OECD-Schnitt bei 30.000 Euro. Das höhere Entgelt entspreche dem allgemeinen österreichischen Lohnniveau, sagt Lehrergewerkschafter Paul Kimberger.