Laut Anklage sollen der damals 16-Jährige und der 19-Jährige am 24. September 2018 bereits in der Früh aneinandergeraten sein. Am späten Nachmittag soll der Jüngere dann den Älteren, ohne von ihm angegriffen worden zu sein, mit einem Keramikmesser mit 20 Zentimeter langer Klinge attackiert haben. Neben einem wuchtigen Stich in die Brust versetzte er seinem Opfer auch Tritte und Schläge gegen Kopf und Hals, so die Staatsanwaltschaft. Der 19-Jährige erlitt einen Durchstich der Hauptschlagader und verblutete.