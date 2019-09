Der aufmerksamen Nase eines Anrainers ist es zu verdanken, dass am Mittwoch eine illegale China-Küche in Wien-Penzing aufgeflogen ist. Und nicht nur das: Inmitten von Müllbergen versteckt stießen die Beamten der Finanzpolizei bei der Großrazzia auch auf den mutmaßlichen „Chefkoch“. Der 57-jährigen chinesischen Staatsbürger hielt sich illegal in Österreich auf. Er wurde festgenommen, die Chaos-Küche geschlossen.