Der Erfolg der Veranstaltung lässt sich in Zahlen ausdrücken: Im Vorjahr schwärmten in Tirol 25.500 Kulturinteressierte aus und fluteten die großen und kleinen Ausstellungshäuser des Landes. Heuer treten 67 Museen und Galerien mit ihrem Programm an. Elf Institutionen sind zum ersten Mal oder nach einer Pause wieder dabei, darunter das Museum der Völker in Schwaz und der Botanische Garten in Innsbruck. Dort können die Besucher erstmals im Rahmen der Langen Nacht auch die historische Sternwarte aus dem Jahr 1904 besichtigen.