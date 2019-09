Am Mittwoch präsentierte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka gemeinsam mit dem Bildungsexperten Daniel Landau die neue Initiative „Demokratie in Bewegung - Bildung gegen Vorurteile“ im Parlament. In Form eines Workshops sollen Schüler der neunten Schulstufe künftig für die Themen Antisemitismus und Rassismus sensibilisiert werden.