Er wollte sich bei einer Reptilienmesse in Deutschland eine goldene Nase verdienen, hat die Rechnung in diesem Fall aber ohne den wachsamen Beamten des Flughafen-Zolls gemacht. Am Wochenende reiste der auf den Philippinen lebende Österreicher via Doha in Wien-Schwechat ein. Den Zöllnern kam der Mann verdächtig vor. Also nahmen sie den Koffer des Reisenden genauer unter die Lupe und schickten das Gepäckstück durch die Röntgenstraße. Und da bewegte sich was ...