Hofer reagierte nach dem Prinzip „Angriff ist die beste Verteidigung“ und behauptete, dass es in der SPÖ Langenzersdorf mehr Einzelfälle gebe, „als alle Parteien in Österreich zusammenbringen“. Sein Gegenüber stimmte ihm zu und erklärte, dass ihn am meisten ärgere, dass viel gute Arbeit von den Zwischenfällen überschattet worden sei. „Ich würde mir eine ordentliche Mitte-rechts-Politik in Österreich wünschen. Aber ohne diese Dinge, wo ich auch das Gefühl hab, dass du eigentlich nichts damit anfangen kannst.“ Die FPÖ habe daher eine notwendige Veränderung vor sich. „Ich hoffe, dass dir das auch gelingt“, so Kurz an Hofer.