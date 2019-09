Siegerehrung wegen Doping-Kontrolle verpasst

Die ganze Saison war schon Spitze für unseren Olympia-Sechsten. Weltklasse am laufenden Band. Dafür wurde er aber in Minsk auch zum vierten Mal in fünf Tagen zur Dopingkontrolle gebeten. Und verpasste dadurch die höchst emotionale Siegerehrung.