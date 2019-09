Seit Montag ist der Nah-, Regional- und Fernverkehr auf der Weststrecke im Flachgau wieder planmäßig auf Schiene. Wegen wichtiger und gebündelter Bahnbauarbeiten war die Weststrecke zwischen Salzburg Hauptbahnhof und Straßwalchen von 19. August bis zum 8. September 2019 nur eingleisig befahrbar. Um die Mobilität für die Kundinnen und Kunden zu gewährleisten, wurden in dieser Zeit ein Sonderfahrplan für den Bahnverkehr und ein zusätzlicher Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Als Dankeschön für die Geduld und das Verständnis während der Einschränkungen und für die Treue zur S-Bahn haben die ÖBB insgesamt 1.000 frische Kipferln und Kaffee an die Pendlerinnen und Pendler verteilt. „Nach den drei Wochen mit Sonderfahrplan wollen wir unsere Fahrgäste mit einer kleinen Überraschung begrüßen und sagen Danke für die Treue zur Bahn“, so Regionalmanager Josef Spiesberger, ÖBBPersonenverkehr Salzburg, der ebenfalls persönlich das Frühstück verteilte und bei den frühen Fahrgästen für einen guten Morgen sorgte.