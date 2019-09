Am Mittwoch informierten das Berliner Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) und das Labor Avantea in Cremona in Italien über den Erfolg. „Die Embryonen werden nun in flüssigem Stickstoff gelagert, um in der Zukunft in eine Leihmutter überführt zu werden“, hieß es. Dies wird voraussichtlich ein Weibchen der verwandten Unterart des Südliches Breitmaulnashorn sein.