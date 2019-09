Große Namen - unter anderem Major-Sieger Paul Lawrie (British Open 1999), Ryder-Cup-Sieger Thomas Levet, Dauerbrenner Barry Lane - stehen vom 27. bis 29. September im Golfclub Murhof im Norden von Graz bei den „Murhof Legends“ am Start. Auch das Rahmenprogramm zum Golfspektakel hat es in sich. So wird von Burg Rabenstein abgeschlagen.