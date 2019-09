Am dritten Tag fragte ein Verteidiger dem Zweitangeklagten, den Obmann des muslimischen Linzer Glaubensvereins, mit dem alle Angeklagten in Verbindung stehen, ein Loch in den Bauch. „Lehnen Sie demokratische Wahlen wie in Österreich ab?“ Oder: „Wissen Sie, was Menschenrechte sind?“ Und: „Wie verkehren Sie mit Ihrer Frau bei Auseinandersetzungen?“ Nach zahlreichen Fragen dieser Art – der Verteidiger wollte zeigen, dass der Zweitangeklagte keineswegs als Salafist (ultrakonservative Strömung innerhalb des Islam) einzustufen ist – wurde es zwischen Richter- und Verteidiger-Tisch laut. Es wurde über den Sinn der Fragestunde debattiert.