Auch der Damals als „Erste“-Chef unerfahrene Deutsche scheiterte - schon in Runde drei! Wie so oft konnten die Bullen daheim nicht zu Null spielen - auch nicht gegen Kroatiens Meister Rijeka. Im Rückspiel in der kleinen, aber bebenden HNK-Arena fehlten gegen Ex-Austrianer Gorgon und Co. Durchschlagskraft wie Glück: Ein Yabo-Abstauber wurde wegen Abseits aberkannt - Fehlentscheidung! Es blieb beim 0:0 - gleichbedeutend mit dem zehnten K. o.-Schlag auf dem Weg in die Star-Liga.