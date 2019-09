Einen Tag vor dem Beginn der WM 2017 in Hochfilzen hatte die österreichische Polizei eine Doping-Razzia in den Teamunterkünften der kasachischen Nationalmannschaft durchgeführt. Dabei waren zahlreiche medizinische Produkte und Medikamente sichergestellt worden. Im Jänner 2017 war laut Bundeskriminalamt beobachtet worden, wie Insassen mehrerer Kleinbusse an einer Tankstelle in Osttirol einen großen Karton entsorgt hätten.