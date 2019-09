Unbekannte Täter brachen bereits am Freitag in ein Sportgeschäft in Spital am Semmering ein und stahlen sechs E-Bikes im Wert von mehreren tausend Euro. Ein weiteres E-Bike blieb im Nahebereich des Tatortes zurück. Die Tat wurde gegen 23:45 Uhr verübt, dabei wurde das Schaufenster des Geschäftes eingeschlagen.