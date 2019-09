Robert Prosinecki bleibt doch Teamchef der Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina. Der Kroate war nach der Niederlage seiner Mannschaft in Armenien am Sonntag zurückgetreten, revidierte seine Entscheidung aber nach einem Gespräch mit der Verbandsspitze. „Nachdem ich die volle Unterstützung habe, habe ich entschieden, all diese Menschen nicht zu enttäuschen“, sagte der 50-Jährige.