Erfolg gegen Weinfälscher

Was die Diebe mit so einer exklusiven Beute machen können? Am wahrscheinlichsten ist ein direkter Verkauf an Private. Gröbl: „Versuchen sie die Flaschen im Internet loszuwerden, fällt das Kennern auf. Bei mir gibt es Flaschen, die würde ich nach zehn Jahren wiedererkennen.“