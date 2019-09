Ist dieser Bauchtätschler etwa der Beweis, das Herzogin Kate bald wieder Mama wird? Royal-Fans sind seit Dienstag jedenfalls in Aufruhr. Denn während der Eröffnung ihres „Zurück zur Natur“-Spielplatzes in Wisley in der britischen Grafschaft Surrey streichelte TV-Köchin Mary Berry liebevoll den Bauch der 37-Jährigen.