Der Vater eines mittlerweile zweieinhalbjährigen Buben hat sich am Mittwoch wegen des Vorwurfs des Mordversuchs vor einem Schwurgericht in Salzburg verantworten müssen. Der 33-Jährige soll im November 2017 seinen damals fünf Monate alten Sohn so massiv geschüttelt haben, dass das Baby ein schweres Schütteltrauma erlitten hat. Der Angeklagte bestritt eine Verletzungsabsicht.