An Leiter festgeklammert

Der Mann verlor das Gleichgewicht und fiel vom Treppelweg in das eisige Wasser des Donaukanals. Zeugen alarmierten die Polizei - und die Bereitschaftseinheit war rasch vor Ort. Zwar konnte sich der Slowake an einer Leiter festklammern, doch aus eigener Kraft schaffte er es nicht aus dem Wasser. Der Verdächtige blieb indes am Kanal, setzte nicht zur Flucht an. Und konnte wenig später von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Doch der Mann schien geistig völlig verwirrt, leistete den Anweisungen der Beamten keine Folge, woraufhin er in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.