Rottweiler riss sich von Leine los und ging auf Kleinkind los

Der kleine Waris war an dem verhängnisvollen Abend am 10. September 2018 mit seinen Großeltern in der Ziegelhofstraße unterwegs gewesen, als sich der Rottweiler der Nachbarin von der Leine riss, auf das Kind zustürmte und es attackierte. Der Großvater riss das Maul des Hundes namens „Joy“ auf und befreite so seinen Enkel. Der kleine Bub hatte jedoch bereits lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten und starb Ende September im Donauspital. Der Hund wurde eingeschläfert, die Besitzerin im März zu 18 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Sie beruft gegen das Urteil.