Wiener Modelabel begeistert mit coolen Sprüchen

Jeder Wiener Bezirk ist einem bestimmten Klischee ausgesetzt. In Neubau sind die Hipster daheim, im ersten und 13. Bezirk wohnen die wohlhabenden Menschen und in Favoriten trinkt man schon gerne am Vormittag ein Bier. Genau damit spielt das Fashion-Label Contrada mit seinen Bezirksshirts. So ist zum Beispiel auf dem Favoriten-Shirt das Blumenrad des Böhmischen Praters abgebildet, ebenso der Viktor-Adler-Markt und Edmund Sackbauer alias Mundls Lieblingssatz „Mei Bier is ned deppat“ zu sehen.