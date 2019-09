Am explizitesten äußerte sich der freiheitliche Abgeordnete Jenewein: „Ich glaube der ÖVP kein Wort“, sagte er im Vorfeld. Insbesondere zweifelt er an, dass - wie von ÖVP-Klubobmann August Wöginger auch am Dienstag behauptet - Daten teilweise manipuliert sein sollen. Skeptisch zeigte sich auch SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried. Er ortet ein „Ablenkungsmanöver“ der ÖVP.