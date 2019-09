Schnelle Kommunikation zwischen Lehrern und Erziehungsberechtigten ermöglichen, die datenschutzrechtlich völlig okay ist - das war der Auftrag, den Mobile Agreements in Linz erhalten hatte. Daraus entstand eine WhatsApp-ähnliche Messenger-Lösung, die schrittweise wohl das traditionelle Mitteilungsheft ablösen wird. In 650 Pflichtschulklassen ist die hallo!-App bereits im Einsatz.