Wenn Apple alljährlich im September seine neueste iPhone-Generation enthüllt, sprudeln die Marketingfloskeln nur so aus dem Management heraus. Da werden „Liquid Retina HD Displays“ angepriesen, ohne die dahinterstehende Bildschirmtechnologie oder die Auflösung zu nennen, und aus dem, was die Konkurrenz HDR-OLED-Display nennen würde, wird bei Apple ein „Super Retina XDR Display“. Wir haben uns die technischen Daten der neuen iPhones genauer angesehen und übersetzen Apples Marketingbegriffe in harte Zahlen.