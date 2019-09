Wegen Geldwäscherei zu einer Geldstrafe von 3.600 Euro verurteilt wurde am Mittwoch ein 62-jähriger Kärntner am Landesgericht in Klagenfurt. Der Kärntner hatte ein Konto für Internetbetrüger eingerichtet, auf das 23.000 Euro eingezahlt und weiterüberwiesen worden.