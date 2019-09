Zwei dreisten Einbruchsdieben aus Moldawien im Alter von 25 und 29 Jahren hat die Tiroler Polizei in Kooperation mit den deutschen Ermittlungsbehörden das Handwerk legen können. Den beiden Männern konnten in Tirol insgesamt 33 Einbrüche in hochwertige Fahrzeuge mit einer Gesamtschadenssumme von mehr als 240.000 Euro nachgewiesen werden. Auch in Deutschland haben die Moldawier weitere sieben Einbruchsdiebstähle getätigt und Fahrzeugteile im Wert von mehr als 30.000 Euro gestohlen.