Ohne Zutun aller wird sich nichts ändern

Die unangenehme Nachricht ist: Ohne wirkliche Änderungen in unser aller Lebensalltag wird sich der Klimawandel wohl kaum verlangsamen lassen. An einen Stopp der Erderwärmung glaubt ohnehin keiner mehr. Und solange unsere Konsumgesellschaft nicht bei sich selbst anfängt und konsequent gegensteuert, helfen auch Niedlichkeiten wie Arbeitskreise oder Zukunftsmusik in Form von Förderungen kaum. Will man etwas effektiv ändern, wird sich für jeden Einzelnen etwas ändern müssen. Und dazu braucht es auch eine gewisse Radikalität.