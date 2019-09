Der französische Regisseur Mikhael Hers setzt sich in seinem neuen Film „Mein Leben mit Amanda“ erneut mit Trauer nach einem Schicksalsschlag auseinander. Der etwas ziellos in Paris lebende junge David (Vincent Lacoste) muss sich plötzlich um seine Nichte Amanda (Isaure Multrier) kümmern, nachdem Davids Schwester, die alleinerziehende Sandrine (Ophelia Kolb), bei einem Terroranschlag getötet wird.