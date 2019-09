Gedankenleser: Der Mentalist aus Wien

#Wie geht das bloß?

Es ist aber auch schon mal passiert, dass ein Trick nicht geklappt hat. „Da lache ich einfach und mache weiter. Das gehört dazu“. verrät Lucas. Der Trick, den er in der City4U-Redaktion vorführt, gelingt jedoch. Ich halte eine Münze in der Hand. Der Mentalist muss erraten, in welcher. Er weiß es beim ersten Mal und auch beim zweiten. Beim dritten und vierten Versuch errät er es ebenfalls. Meine Augen haben die Position der Münze verraten, ebenso meine Handstellung und viele weitere Details, die einem Mentalisten sofort ins Auge stoßen.



Wer sich von der Kunst des Mentalismus selbst überzeugen will, sollte das Kabarett Simpl oder das Casino Baden besuchen. Dort läuft ab 2020 Lucas neue Show „Fortuna“.