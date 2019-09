Geldprobleme, kein Erfolg im Leben

Bald nach der Explosion wurde der Verdacht laut, dass die Detonation womöglich absichtlich herbeigeführt worden war. Die Ermittlungsergebnisse belegen dies nun auch, wie die Wiener Polizei am Mittwoch bekannt gab. So hatte der junge Koch offenbar mit einer Säge das Anschlussrohr der Gasleitung in der Küche durchschnitten und die Detonation absichtlich verursacht. Erdgas strömte nach Angaben von Sprecherin Irina Steirer danach ungehindert in die Wohnung und verteilte sich. Ein Schaltfunken oder aber auch offenes Feuer dürfte danach zur Zündung geführt haben. Motiv für die Tat waren offenbar mangelnder Lebenserfolg und Geldprobleme des jungen Mannes, hieß es.