Berühmt wurde der international für Schottland spielende Barnes beim Ryder Cup 1975 in Pennsylvania, den die Amerikaner gegen das britisch-irische Team klar gewannen. Barnes bezwang den damals als fast unschlagbar geltenden Superstar Jack Nicklaus in einem Einzel am Vormittag. Nicklaus bestand darauf, in den Einzeln am Nachmittag noch einmal gegen Barnes antreten zu können. Die beiden Captains willigten ein, und Nicklaus verlor gegen Barnes noch einmal. Es war eine Sensation, die in die Golfgeschichte einging.